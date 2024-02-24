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Легковушка застряла между двух трамваев в Барнауле

Людей из машины доставали через лобовое стекло

24 февраля 2024, 12:48, ИА Амител

ДТП на Малахова — Юрина в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на Малахова — Юрина в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель легкового автомобиля угодил сразу под два трамвая в Барнауле. ДТП случилось на пересечении улиц Юрина и Малахова.

"Людей пришлось доставать через лобовое стекло. На месте происшествия работают медики", – приводит слова очевидца "Инцидент Барнаул".

При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли раненые, пока неизвестно. Информация о случившемся уточняется.

Барнаул ДТП

Комментарии 7

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Гость

13:06:22 24-02-2024

Велико желание начать шутить и подзуживать, но участие медиков, а не группы операторов от камеди Клаб останавливает

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Гость

13:55:25 24-02-2024

Тройничок-с

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Гость

14:10:49 24-02-2024

Может, другие теперь подумают, прежде чем под трамваи на переездах лезть.

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гость

14:49:19 24-02-2024

Поражает "культура" водителей. Всегда стараюсь соблюдать дистанцию,так и нет некоторые прямо стремятся под бампер нырнуть. Куда летите . Ну подожди,ну пропусти - нет прямо бессовестно гонят. Что за водители ,как ездят не знаю.

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Саша

15:48:18 24-02-2024

Гость (14:10:49 24-02-2024) Может, другие теперь подумают, прежде чем под трамваи на пер... У дебилов мозгов нет

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Гость

18:10:31 24-02-2024

Виноват первый трамвай.

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гость

20:14:23 25-02-2024

между двумя трамваями

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