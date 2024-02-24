Легковушка застряла между двух трамваев в Барнауле
Людей из машины доставали через лобовое стекло
24 февраля 2024, 12:48, ИА Амител
ДТП на Малахова — Юрина в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель легкового автомобиля угодил сразу под два трамвая в Барнауле. ДТП случилось на пересечении улиц Юрина и Малахова.
"Людей пришлось доставать через лобовое стекло. На месте происшествия работают медики", – приводит слова очевидца "Инцидент Барнаул".
При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли раненые, пока неизвестно. Информация о случившемся уточняется.
13:06:22 24-02-2024
Велико желание начать шутить и подзуживать, но участие медиков, а не группы операторов от камеди Клаб останавливает
13:55:25 24-02-2024
Тройничок-с
14:10:49 24-02-2024
Может, другие теперь подумают, прежде чем под трамваи на переездах лезть.
14:49:19 24-02-2024
Поражает "культура" водителей. Всегда стараюсь соблюдать дистанцию,так и нет некоторые прямо стремятся под бампер нырнуть. Куда летите . Ну подожди,ну пропусти - нет прямо бессовестно гонят. Что за водители ,как ездят не знаю.
15:48:18 24-02-2024
Гость (14:10:49 24-02-2024) Может, другие теперь подумают, прежде чем под трамваи на пер... У дебилов мозгов нет
18:10:31 24-02-2024
Виноват первый трамвай.
20:14:23 25-02-2024
между двумя трамваями