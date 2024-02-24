Легковушка застряла между двух трамваев в Барнауле

Людей из машины доставали через лобовое стекло

24 февраля 2024, 12:48, ИА Амител

ДТП на Малахова — Юрина в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель легкового автомобиля угодил сразу под два трамвая в Барнауле. ДТП случилось на пересечении улиц Юрина и Малахова.

"Людей пришлось доставать через лобовое стекло. На месте происшествия работают медики", – приводит слова очевидца "Инцидент Барнаул".

При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли раненые, пока неизвестно. Информация о случившемся уточняется.