ДТП с участием мотоцикла и легковушки произошло в Барнауле

Авария случилась на улице Советской Армии

03 июля 2024, 09:24, ИА Амител

ДТП на Советской Армии / Фото: amic.ru

В Барнауле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, сообщил очевидец amic.ru.

По его словам, авария случилась на улице Советской Армии неподалеку от пересечения с Павловским трактом. На участке собралась большая пробка.

В телеграм-канале "В курсе 22" уточняют, что мотоциклист "влетел в стоящее авто". В каком состоянии пострадавший, не уточняется.