Появились подробности ДТП, в котором насмерть сбили пешехода в центре Барнаула
Мужчина скончался на месте происшествия
25 июля 2024, 10:44, ИА Амител
Место ДТП / Фото читателя amic.ru
В Госавтоинспекции поделились подробностями гибели пешехода в Барнауле. ДТП случилось 24 июля в 22:57 напротив здания правительства региона.
Предварительно установили, что водитель Honda Accord 2002 года рождения наехал на мужчину 1974 года рождения, который шел по дороге навстречу.
От удара пешеход скончался на месте. Полиция проводит проверку.
11:10:50 25-07-2024
В смысле по Ленинскому по встречной полосе ДД шёл? В 11 вечера?
15:49:25 25-07-2024
Гость (11:10:50 25-07-2024) В смысле по Ленинскому по встречной полосе ДД шёл? В 11 вече...
Запросто. Вчера по Строителей какое-то тело не пьяное переходило дорогу вне пешеходника по диагонали