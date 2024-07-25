В Бийске водитель "Гранты" сбил женщину с ребенком в коляске

Пострадавшим оказывают медпомощь

25 июля 2024, 10:00, ИА Амител

Место ДТП / Кадр из видео: полиция Бийска

В Бийске 21-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" сбил женщину с ребенком, сообщили в полиции наукограда.

ДТП случилось 24 июля около 18:00 возле дома № 8 по улице Яминской.

"21-летний водитель-мужчина за рулем "Лады Гранты" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на 29-летнюю девушку, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении с коляской, в которой находился ребенок", – рассказали в ведомстве.

В результате аварии женщина и ребенок получили травмы различной тяжести, им оказывают медпомощь. Полиция тем временем проводит проверку.