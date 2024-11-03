Автобус и кроссовер столкнулись в Бийске

Водитель общественного транспорта проехал на красный

03 ноября 2024, 09:38, ИА Амител

ДТП в Бийске / Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске на улице Социалистической столкнулись автобус и кроссовер Nissan Qashqai, сообщили в полиции наукограда.

ДТП случилось 2 ноября в 14:50 возле дома № 26.

Предварительно установили, что 55-летний водитель ПАЗа проехал на запрещающий сигнал светофора и тем самым допустил столкновение с легковушкой, за рулем которой была 37-летняя женщина.

Пострадавших нет. В отношении шофера автобуса составили административный материал.