Зажало девушку. В центре Барнаула на перекрестке произошло ДТП

Очевидцы происшествия подошли к автомобилю и отключили в нём двигатель — чтобы не допустить возгорания

22 мая 2023, 21:13, ИА Амител

































Фото: amic.ru

ДТП произошло на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодёжной в Барнауле. Подробности рассказали корреспонденты amic.ru.

Известно, что за рулём красной иномарки находилась девушка. Её зажало в машине, однако очевидцы происшествия подошли к автомобилю и отключили в нём двигатель, чтобы не допустить возгорания. Вторым участником стал УАЗ.

Автомобилистка находится в сознании, о наличии травм у неё неизвестно. О других пострадавших в результате аварии не сообщается.

Подробности происшествия выясняются.