Зажало девушку. В центре Барнаула на перекрестке произошло ДТП
Очевидцы происшествия подошли к автомобилю и отключили в нём двигатель — чтобы не допустить возгорания
22 мая 2023, 21:13, ИА Амител
Фото: amic.ru
ДТП произошло на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодёжной в Барнауле. Подробности рассказали корреспонденты amic.ru.
Известно, что за рулём красной иномарки находилась девушка. Её зажало в машине, однако очевидцы происшествия подошли к автомобилю и отключили в нём двигатель, чтобы не допустить возгорания. Вторым участником стал УАЗ.
Автомобилистка находится в сознании, о наличии травм у неё неизвестно. О других пострадавших в результате аварии не сообщается.
Подробности происшествия выясняются.
21:24:57 22-05-2023
Отключили двигатель чтобы избежать возгорания))) Может, всё-таки аккумулятор
21:54:46 22-05-2023
Юс (21:24:57 22-05-2023) Отключили двигатель чтобы избежать возгорания))) Может, всё-... Сбегай, посмотри...
09:51:04 23-05-2023
Хотела курица проскочить перед УАЗом, но не получилось :-)
10:55:49 23-05-2023
Зажало девушку,её хорошую.По обстоятельствам ,а не со зла.Что характерно,платье на ней под цвет автомобиля...Значит хорошо живёт.До сих пор...
11:46:21 23-05-2023
Часто видеть приходилось эту даму на авто в процессе движения. Скажу что аккуратностью вождения она особо не страдает. Машинку жаль, прикольная была. Таких сейчас раз-два и нету.
13:49:03 23-05-2023
Зажало девушку... "За жало" пишется раздельно.
15:20:25 23-05-2023
Гость (13:49:03 23-05-2023) Зажало девушку... "За жало" пишется раздельно.... Есть слово "зажало", и это глагол, и есть выражение, "за жало", состоящее из предлога и существительного))))))
13:53:09 23-05-2023
Гость (21:54:46 22-05-2023) Сбегай, посмотри...... Умён, а самое главное, очень остроумен! Наверное долго соображал, что накалякать. Или ты и есть автор этой заметки...