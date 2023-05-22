Появились подробности наезда на барнаульскую пенсионерку в районе ВРЗ

Женщине оказали медпомощь, но госпитализация ей не понадобилась

22 мая 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В ГУ МВД по Алтайскому краю поделились подробностями о ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина-пешеход на ВРЗ.

Как уточнили в ведомстве, авария случилась 21 мая в 12:55 по адресу бульвар 9 Января, 99.

Предварительно установили, что водитель Subaru Forester при движении задним ходом сбил 68-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неустановленном месте вблизи регулируемого пешеходного перехода. В лечебном учреждении ей оказали медпомощь, не госпитализирована.

Полицейские тем временем устанавливают все обстоятельства произошедшего.