Появились подробности ночного ДТП на улице Юрина в Барнауле

В аварии пострадали два человека

25 июля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Госавтоинспекции Барнаула рассказали подробности ночного ДТП на улице Юрина.

Авария случилась 25 июля в 00:25 в районе дома № 303в. По предварительным данным, 65-летняя женщина ехала на Mini Cooper и на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый не уступила дорогу и столкнулась с встречным Lexus RX300 под управлением 30-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя получили травмы, женщину госпитализировали.