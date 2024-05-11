В Барнауле рядом с ТРЦ Galaxy загорелась дорожная разметка
Произошедшее попало на видео
11 мая 2024, 11:15, ИА Амител
Горящая дорожная разметка / Кадр: Barnaul 22
В Барнауле вечером 10 мая загорелась дорожная разметка, пишет Barnaul 22.
По словам очевидца, инцидент случился на проспекте Строителей, 38, перед торговым центром Galaxy. "Работники делали разметку, произошел хлопок и она (разметка. – Прим. ред.) загорелась", – сказал он.
В общей сложности пожар длился "минут пять-семь". Его пытались тушить дорожники собственными силами, отметил горожанин.
Произошедшее попало на видео.
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Макфлай приехал с доком
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назад в будущее
18:16:25 11-05-2024
Согласен со всеми предыдущими комментаторами, Макфлай прибыл к нам.