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В Барнауле рядом с ТРЦ Galaxy загорелась дорожная разметка

Произошедшее попало на видео

11 мая 2024, 11:15, ИА Амител

Горящая дорожная разметка / Кадр: Barnaul 22
Горящая дорожная разметка / Кадр: Barnaul 22

В Барнауле вечером 10 мая загорелась дорожная разметка, пишет Barnaul 22.

По словам очевидца, инцидент случился на проспекте Строителей, 38, перед торговым центром Galaxy. "Работники делали разметку, произошел хлопок и она (разметка. – Прим. ред.) загорелась", – сказал он.

В общей сложности пожар длился "минут пять-семь". Его пытались тушить дорожники собственными силами, отметил горожанин.

Произошедшее попало на видео.

Барнаул Пожары

Комментарии 3

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док

16:14:46 11-05-2024

Макфлай приехал с доком

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Гость

16:17:18 11-05-2024

назад в будущее

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Гость

18:16:25 11-05-2024

Согласен со всеми предыдущими комментаторами, Макфлай прибыл к нам.

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