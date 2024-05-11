В Барнауле рядом с ТРЦ Galaxy загорелась дорожная разметка

Произошедшее попало на видео

11 мая 2024, 11:15, ИА Амител

Горящая дорожная разметка / Кадр: Barnaul 22

В Барнауле вечером 10 мая загорелась дорожная разметка, пишет Barnaul 22.

По словам очевидца, инцидент случился на проспекте Строителей, 38, перед торговым центром Galaxy. "Работники делали разметку, произошел хлопок и она (разметка. – Прим. ред.) загорелась", – сказал он.

В общей сложности пожар длился "минут пять-семь". Его пытались тушить дорожники собственными силами, отметил горожанин.

Произошедшее попало на видео.