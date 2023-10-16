Появились подробности смертельного ДТП в Завьяловском районе
Автомобиль выбросило с дороги и он перевернулся, два человека погибли
16 октября 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Два человека погибли в ДТП в Завьяловском районе Алтайского края, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась утром 15 октября на 8-м километре трассы станция Овечкино – Завьялово.
70-летний водитель ГАЗ-3110 во время движения не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.
"В результате происшествия водитель и пассажир – 64-летняя женщина – погибли на месте", – рассказали в ведомстве.
09:49:50 16-10-2023
Чё скажете? Дураки или дороги? Ехал бы 40, Волга комфортная тачка, Диваны мягкие, подвеска мягкая. Не гони только, наслаждайся и лови взгляды тех у кого нет такой машины. Не спи за рулём. Ну и не психуй, даже если бабка спровоцировала помахать руками и бросить руль. Это дома ты можешь в споре руки опустить и разбить чашку на зло всем. А когда ты сел за руль, пристегеулся, перекрестился (или чертыхнулся, матюгнулся), едешь и думаешь за себя и за другого ближнего участника движения. Тогда будь внимателен. Будь здесь и сейчас!!! Дорога дураков учит. Жалко. Скорее всего он всё это знал. Повторенье- мать учения (народная пословица).