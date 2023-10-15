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Глава СК потребовал возбудить дело после падения дерева на женщину в Алтайском крае

На аллее, где погибла пожилая женщина, много таких деревьев

15 октября 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после падения дерева на женщину в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

11 октября в Барнауле дерево упало на 74-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась. Отмечается, что на аллее, где погибла пенсионерка, стоит еще много аварийных деревьев, которые представляют опасность для людей. 

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и потребовал доложить о расследовании. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Гость

12:30:32 15-10-2023

ну и кого на кол предложите - дорожника или лесника?

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Гость

22:16:32 15-10-2023

Это судьба человека. А без главы СК РФ у нас вообще дела не возбуждаются? Или наши алтайские органы не знали, что надо дело возбуждать?

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Гость

22:24:01 15-10-2023

Проверить все аваийные деревья во дворах! Срочно!

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Виктор

11:55:08 16-10-2023

В Барнауле по ул. Беляева между домами 28 и 30 стоит наклоненное дерево, угрожающе не только прохожим, но и газовой подводке. Рядом садик. Когда ветер, смотреть страшно. Беда рядом.

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