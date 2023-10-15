Глава СК потребовал возбудить дело после падения дерева на женщину в Алтайском крае

На аллее, где погибла пожилая женщина, много таких деревьев

15 октября 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после падения дерева на женщину в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

11 октября в Барнауле дерево упало на 74-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась. Отмечается, что на аллее, где погибла пенсионерка, стоит еще много аварийных деревьев, которые представляют опасность для людей.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и потребовал доложить о расследовании.