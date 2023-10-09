Появилось видео нападения боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле
На месте проведения мероприятия было найдено 260 погибших участников
09 октября 2023, 12:27, ИА Амител
Нападение боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.
Очевидец запечатлел на видео, как в поле убегает большое количество человек.
"Слышны звуки выстрелов – судя по всему, боевики пытались стрелять по убегавшим", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на месте проведения фестиваля было найдено 260 погибших участников фестиваля.
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12:55:33 09-10-2023
да вообще пофиг
13:03:48 09-10-2023
Гость (12:55:33 09-10-2023) да вообще пофиг... альтернативно- мыслящий или просто дурачок?
13:52:08 09-10-2023
Элен без ребят (13:03:48 09-10-2023) альтернативно- мыслящий или просто дурачок? ... А вы Элен, чего? страдаете уже? не, по невинно убиенным всегда остатется только что...страдаьб, жаль всех....но там все получают по заслугам....Израиль подох....л, а расплачиваютмя простые люди...как и везде
13:08:25 09-10-2023
Гость (12:55:33 09-10-2023) да вообще пофиг... Ой, дураааак
13:04:50 09-10-2023
Если договариваться не начать, будет плохо
14:12:33 09-10-2023
Гость (13:04:50 09-10-2023) Если договариваться не начать, будет плохо... Кому?
14:10:47 09-10-2023
Какие музыкальные фестивали, если такая жесть в стране. Я в Барнауле то на сборища людей боюсь ходить. А там война. Ну не в 5 минут же такая жесть образовалась
14:29:32 09-10-2023
Гость (14:10:47 09-10-2023) Какие музыкальные фестивали, если такая жесть в стране. Я в ... летом америка то вводила, то отменяла визовый режим для израиля... уже готовились...!