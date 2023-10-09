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Появилось видео нападения боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле

На месте проведения мероприятия было найдено 260 погибших участников

09 октября 2023, 12:27, ИА Амител

Нападение боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

Очевидец запечатлел на видео, как в поле убегает большое количество человек.

"Слышны звуки выстрелов – судя по всему, боевики пытались стрелять по убегавшим", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на месте проведения фестиваля было найдено 260 погибших участников фестиваля.

Фото: unsplash.com

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конфликт Израиль Палестина
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Комментарии 8

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Гость

12:55:33 09-10-2023

да вообще пофиг

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Элен без ребят

13:03:48 09-10-2023

Гость (12:55:33 09-10-2023) да вообще пофиг... альтернативно- мыслящий или просто дурачок?

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Гость

13:52:08 09-10-2023

Элен без ребят (13:03:48 09-10-2023) альтернативно- мыслящий или просто дурачок? ... А вы Элен, чего? страдаете уже? не, по невинно убиенным всегда остатется только что...страдаьб, жаль всех....но там все получают по заслугам....Израиль подох....л, а расплачиваютмя простые люди...как и везде

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Пузырек

13:08:25 09-10-2023

Гость (12:55:33 09-10-2023) да вообще пофиг... Ой, дураааак

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Гость

13:04:50 09-10-2023

Если договариваться не начать, будет плохо

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Гость

14:12:33 09-10-2023

Гость (13:04:50 09-10-2023) Если договариваться не начать, будет плохо... Кому?

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Гость

14:10:47 09-10-2023

Какие музыкальные фестивали, если такая жесть в стране. Я в Барнауле то на сборища людей боюсь ходить. А там война. Ну не в 5 минут же такая жесть образовалась

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Гость

14:29:32 09-10-2023

Гость (14:10:47 09-10-2023) Какие музыкальные фестивали, если такая жесть в стране. Я в ... летом америка то вводила, то отменяла визовый режим для израиля... уже готовились...!

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