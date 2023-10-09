Появилось видео нападения боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле

На месте проведения мероприятия было найдено 260 погибших участников

09 октября 2023, 12:27, ИА Амител

Нападение боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

Очевидец запечатлел на видео, как в поле убегает большое количество человек.

"Слышны звуки выстрелов – судя по всему, боевики пытались стрелять по убегавшим", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на месте проведения фестиваля было найдено 260 погибших участников фестиваля.