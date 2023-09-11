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Появилось видео с криками детей, которых мама оставила одних в Новоалтайске

Дети с балкона звали родителей и просили помочь им

11 сентября 2023, 10:28, ИА Амител

Появилось видео с камеры наблюдения на многоквартирном доме в Новоалтайске, где родители оставили без присмотра троих малолетних детей и ушли по своим делам. Кадры предоставили amic.ru жители многоэтажки.

Напомним, инцидент произошел около полуночи 9 сентября. Дети вышли на балкон и начали кричать. Выяснилось, что мама оставила их одних дома, они проголодались и испугались темноты.

"Мама, помоги нам", – слышно на видео крики ребенка.

На место выехали сотрудники Росгвардии. Старший пятилетний мальчик скинул им ключи от квартиры. Правоохранители оставались с детьми до прихода родителей.

Решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении родителей детей.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
дети Новоалтайск

Комментарии 5

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Гость

11:39:25 11-09-2023

Да уж... Старшему 5 лет? Боже, а младшему наверно пол года?

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Гость

12:42:06 11-09-2023

Гость (11:39:25 11-09-2023) Да уж... Старшему 5 лет? Боже, а младшему наверно пол года?... 2 года.

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Гость

12:56:34 11-09-2023

Административного дела? В полночь три ребенка одни в квартире. Приравнять к оставлению в опасности и уголовное дело завести.

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Гость

13:34:26 11-09-2023

Горе-мать.

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Гость

21:58:21 11-09-2023

Побольше пособий платите, таким вот "родятелам". Вот они, итоги повышения рождаемости ради денег. Детей если заберут, им потом ещё и жилье от государства положено, а кукушка эта ещё нарожает и один хрен работать не будет, а будет куражиться по ночам, пока дети с балкона на помощь зовут...

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