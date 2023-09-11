Появилось видео с криками детей, которых мама оставила одних в Новоалтайске

Дети с балкона звали родителей и просили помочь им

11 сентября 2023, 10:28, ИА Амител

Появилось видео с камеры наблюдения на многоквартирном доме в Новоалтайске, где родители оставили без присмотра троих малолетних детей и ушли по своим делам. Кадры предоставили amic.ru жители многоэтажки.

Напомним, инцидент произошел около полуночи 9 сентября. Дети вышли на балкон и начали кричать. Выяснилось, что мама оставила их одних дома, они проголодались и испугались темноты.

"Мама, помоги нам", – слышно на видео крики ребенка.

На место выехали сотрудники Росгвардии. Старший пятилетний мальчик скинул им ключи от квартиры. Правоохранители оставались с детьми до прихода родителей.

Решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении родителей детей.