Появилось видео с криками детей, которых мама оставила одних в Новоалтайске
Дети с балкона звали родителей и просили помочь им
11 сентября 2023, 10:28, ИА Амител
Появилось видео с камеры наблюдения на многоквартирном доме в Новоалтайске, где родители оставили без присмотра троих малолетних детей и ушли по своим делам. Кадры предоставили amic.ru жители многоэтажки.
Напомним, инцидент произошел около полуночи 9 сентября. Дети вышли на балкон и начали кричать. Выяснилось, что мама оставила их одних дома, они проголодались и испугались темноты.
"Мама, помоги нам", – слышно на видео крики ребенка.
На место выехали сотрудники Росгвардии. Старший пятилетний мальчик скинул им ключи от квартиры. Правоохранители оставались с детьми до прихода родителей.
Решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении родителей детей.
11:39:25 11-09-2023
Да уж... Старшему 5 лет? Боже, а младшему наверно пол года?
12:42:06 11-09-2023
Гость (11:39:25 11-09-2023) Да уж... Старшему 5 лет? Боже, а младшему наверно пол года?... 2 года.
12:56:34 11-09-2023
Административного дела? В полночь три ребенка одни в квартире. Приравнять к оставлению в опасности и уголовное дело завести.
13:34:26 11-09-2023
Горе-мать.
21:58:21 11-09-2023
Побольше пособий платите, таким вот "родятелам". Вот они, итоги повышения рождаемости ради денег. Детей если заберут, им потом ещё и жилье от государства положено, а кукушка эта ещё нарожает и один хрен работать не будет, а будет куражиться по ночам, пока дети с балкона на помощь зовут...