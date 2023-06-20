На Алтае родители оставили пятерых детей в холоде без еды и воды

В январе родители ушли на трое суток, бросив детей в частном доме

20 июня 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае родителей пятерых малолетних детей осудили за жестокое обращение и оставление в опасности, сообщает региональная прокуратура.

В январе 2023 года в одном из сел Краснощековского района родители на трое суток оставили в доме пятерых детей – в холоде, без еды и воды, без ухода и присмотра. Возраст детей: один год, четыре, пять, семь и девять лет.

"Дети были обнаружены сотрудниками общеобразовательного учреждения и переданы органам опеки и попечительства", – рассказали в ведомстве.

В суде родители вину признали и раскаялись. Каждому назначили наказание в виде 480 часов обязательных работ.

Детей изъяли из семьи. Решается вопрос о лишении родительских прав обоих родителей.

Ранее в Алтайском крае осудили сожителей, выгнавших на мороз голого ребенка.