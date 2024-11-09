Появилось видео с места пожара в Барнауле, в котором погибли четыре человека

Правоохранители уже расследуют уголовное дело

09 ноября 2024, 12:18, ИА Амител

Кадр из видео: СУ СКР по Алтайскому краю

Следственное управление СК по Алтайскому краю опубликовало видео с места пожара в Барнауле, где в ночь на 9 ноября погибли четыре человека.

На кадрах видно, что дом серьезно пострадал от огня и уже не подлежит восстановлению.

По данным ведомства, пожар случился в проезде Томском. При тушении обнаружили тела четырех человек: двух женщин 64 и 44 лет, мужчины 67 лет и ребенка 5 лет.

В МЧС России отмечали, что до приезда пожарных из горящего дома очевидец вывел девочку 5 лет и мальчика 12 лет.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.