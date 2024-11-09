В Барнауле при пожаре в частном доме погибли четыре человека. Среди них — ребенок

Следователи возбудили уголовное дело

09 ноября 2024, 08:27, ИА Амител

Огонь / Фото: Michael Barth / unsplash.com

В Барнауле при пожаре в частном доме и надворных постройках погибли четыре человека, сообщили в МЧС.

"При тушении обнаружили тела женщин 64 и 44 лет, мужчины 67 лет и ребенка четырех лет", – рассказали в ведомстве.

При этом до приезда сотрудников МЧС из горящего дома очевидец вывел девочку пяти лет и мальчика 12 лет.

На месте работали 52 специалиста на 14 единицах техники. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Дом не был оборудован пожарным извещателем, который мог бы громким звуком предупредить жильцов о задымлении.

По информации СК Алтайского края, возгорание случилось в проезде Томском. При этом в ведомстве отмечают, что погибшему ребенку пять лет, а не четыре, как говорят в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Также по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальный прокурор проводит проверку исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.