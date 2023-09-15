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Появилось видео с места убийства двух детей в Барнауле

Мать мальчиков после совершения преступления покончила с собой

15 сентября 2023, 19:30, ИА Амител

Кадр: СУ СКР по Алтайскому краю
Кадр: СУ СКР по Алтайскому краю

Следком Алтайского края опубликовал видео из жилого дома в Барнауле, где мать убила трехлетнего и восьмимесячного сыновей.

В ролике показали условия, в которых жили дети, а также соседний дом, где женщина после совершения преступления свела счеты с жизнью.

Напомним, тела детей нашли днем 15 сентября в квартире одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе Барнаула. При осмотре места происшествия следователи обнаружили записку от имени матери потерпевших.

Тело самой женщины нашли у соседнего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Ведется расследование.

Барнаул Убийство Происшествия дети
Читайте также в сюжете: Мать убила детей в Барнауле

Комментарии 8

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Людмила

21:02:38 15-09-2023

Ну и прыгала бы сама,оставила открытыми дверь и дети б жили,есть отец,брат....какой ужас..бедные детки

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Гость

22:46:59 15-09-2023

Исключительно от хорошей жизни.

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Гость

07:17:55 16-09-2023

Гость (22:46:59 15-09-2023) Исключительно от хорошей жизни.... Судя по видео не в конуре жили. Про какие проблемы ты пытаешься намекнуть?

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лера

00:08:14 16-09-2023

ну не хочешь жить иди и утопись -зачем жизнь детей губить --------------никогда не пойму таких женщин ,перед Господом Богом ответить за этот страшный суд над маленькими ангелами

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Гость

23:43:09 16-09-2023

Никогда не пойму такого... Наркоманка, сумасшедшая или просто тварь...

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Гость

11:11:17 17-09-2023

Это конечно ужас. Возможно что-то с психикой, неужели никто не видел проблем. Родные, близкие, соседи …

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Лена

17:07:49 18-09-2023

Гадина!!!!! Нет оправдания этому чудовищному акту. Деточки, простите, что ничто вас не спасло.

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гость

08:49:31 19-09-2023

непонимаю! - и да - все не понимают, а может от такого все и происходит? от непонимания, от того, что не интересуемся и по доброму не общаемся, а только если нужно и свои миры заперли в квартирках за дверями...

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