Появилось видео с места убийства двух детей в Барнауле
Мать мальчиков после совершения преступления покончила с собой
15 сентября 2023, 19:30, ИА Амител
Кадр: СУ СКР по Алтайскому краю
Следком Алтайского края опубликовал видео из жилого дома в Барнауле, где мать убила трехлетнего и восьмимесячного сыновей.
В ролике показали условия, в которых жили дети, а также соседний дом, где женщина после совершения преступления свела счеты с жизнью.
Напомним, тела детей нашли днем 15 сентября в квартире одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе Барнаула. При осмотре места происшествия следователи обнаружили записку от имени матери потерпевших.
Тело самой женщины нашли у соседнего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Ведется расследование.
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21:02:38 15-09-2023
Ну и прыгала бы сама,оставила открытыми дверь и дети б жили,есть отец,брат....какой ужас..бедные детки
22:46:59 15-09-2023
Исключительно от хорошей жизни.
07:17:55 16-09-2023
Гость (22:46:59 15-09-2023) Исключительно от хорошей жизни.... Судя по видео не в конуре жили. Про какие проблемы ты пытаешься намекнуть?
00:08:14 16-09-2023
ну не хочешь жить иди и утопись -зачем жизнь детей губить --------------никогда не пойму таких женщин ,перед Господом Богом ответить за этот страшный суд над маленькими ангелами
23:43:09 16-09-2023
Никогда не пойму такого... Наркоманка, сумасшедшая или просто тварь...
11:11:17 17-09-2023
Это конечно ужас. Возможно что-то с психикой, неужели никто не видел проблем. Родные, близкие, соседи …
17:07:49 18-09-2023
Гадина!!!!! Нет оправдания этому чудовищному акту. Деточки, простите, что ничто вас не спасло.
08:49:31 19-09-2023
непонимаю! - и да - все не понимают, а может от такого все и происходит? от непонимания, от того, что не интересуемся и по доброму не общаемся, а только если нужно и свои миры заперли в квартирках за дверями...