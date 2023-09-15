Появилось видео с места убийства двух детей в Барнауле

Мать мальчиков после совершения преступления покончила с собой

15 сентября 2023, 19:30, ИА Амител

Кадр: СУ СКР по Алтайскому краю

Следком Алтайского края опубликовал видео из жилого дома в Барнауле, где мать убила трехлетнего и восьмимесячного сыновей.

В ролике показали условия, в которых жили дети, а также соседний дом, где женщина после совершения преступления свела счеты с жизнью.

Напомним, тела детей нашли днем 15 сентября в квартире одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе Барнаула. При осмотре места происшествия следователи обнаружили записку от имени матери потерпевших.

Тело самой женщины нашли у соседнего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Ведется расследование.