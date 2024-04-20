Появилось видео с задымлением в ТРЦ Galaxy, из которого эвакуировали посетителей

К зданию торгового центра выезжали 18 пожарных машин

20 апреля 2024, 13:07, ИА Амител

Задымление в ТРЦ Galaxy / Фото очевидца / amic.ru

В распоряжении amic.ru появилось видео с задымлением в барнаульском ТРЦ Galaxy. Инцидент случился вечером 19 апреля.

На кадрах можно заметить, как на территории магазина "Ашан" что-то сильно дымит, а на фоне происходящего звучит тревога.

По данным краевого МЧС, причиной инцидента стало короткое замыкание. На место выдвигались 18 пожарных машин и 77 спасателей. Возгорание однако потушили огнетушителем до прибытия спасателей.

Из здания тем временем эвакуировали около тысячи человек.