Появилось видео с задымлением в ТРЦ Galaxy, из которого эвакуировали посетителей
К зданию торгового центра выезжали 18 пожарных машин
20 апреля 2024, 13:07, ИА Амител
Задымление в ТРЦ Galaxy / Фото очевидца / amic.ru
В распоряжении amic.ru появилось видео с задымлением в барнаульском ТРЦ Galaxy. Инцидент случился вечером 19 апреля.
На кадрах можно заметить, как на территории магазина "Ашан" что-то сильно дымит, а на фоне происходящего звучит тревога.
По данным краевого МЧС, причиной инцидента стало короткое замыкание. На место выдвигались 18 пожарных машин и 77 спасателей. Возгорание однако потушили огнетушителем до прибытия спасателей.
Из здания тем временем эвакуировали около тысячи человек.
15:54:53 20-04-2024
Да все там хорошо было и плавно, в тексте много «страшного» это все было без пяти десять, уже перед закрытием. Людей было очень мало, спокойно все вышли и нас там было очень даже не тысяча)
09:14:43 21-04-2024
Возгорание потушено одним кислотным огнетушителем.77 спасателей потоптались и уехали.