Появилось видео столкновения двух автомобилей на шоссе Ленточный Бор в Барнауле
Один из водителей выскочил на встречную полосу
01 марта 2025, 10:45, ИА Амител
Кадр из видео: Barnaul 22 / t.me/barnaul22official
Телеграм-канал Barnaul 22 опубликовал видео момента ДТП на шоссе Ленточный Бор, где утром 28 февраля столкнулись два автомобиля.
Ранее сообщили, что Lada Priora под управлением 22-летнего водителя врезалась в Hyundai Solaris, за рулем которого был 41-летний мужчина.
На опубликованных кадрах видно, что водитель Lada на большой скорости при обгоне не справился с управлением и выскочил на встречную полосу.
Машины получили серьезные повреждения. Пострадавших нет.
12:53:27 01-03-2025
В этом месте ограничение скорости (40).
На глазок скорость приборы около 80.
22:17:28 01-03-2025
"Lada Priora под управлением 22-летнего водителя". Это не водитель, а малолетний пацан.