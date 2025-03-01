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Появилось видео столкновения двух автомобилей на шоссе Ленточный Бор в Барнауле

Один из водителей выскочил на встречную полосу

01 марта 2025, 10:45, ИА Амител

Кадр из видео: Barnaul 22 / t.me/barnaul22official
Кадр из видео: Barnaul 22 / t.me/barnaul22official

Телеграм-канал Barnaul 22 опубликовал видео момента ДТП на шоссе Ленточный Бор, где утром 28 февраля столкнулись два автомобиля.

Ранее сообщили, что Lada Priora под управлением 22-летнего водителя врезалась в Hyundai Solaris, за рулем которого был 41-летний мужчина. 

На опубликованных кадрах видно, что водитель Lada на большой скорости при обгоне не справился с управлением и выскочил на встречную полосу.

Машины получили серьезные повреждения. Пострадавших нет.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 2

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Гость

12:53:27 01-03-2025

В этом месте ограничение скорости (40).
На глазок скорость приборы около 80.

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Гость

22:17:28 01-03-2025

"Lada Priora под управлением 22-летнего водителя". Это не водитель, а малолетний пацан.

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