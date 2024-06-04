Появилось видео задержания возможного "политеховского" маньяка Манишина

Мужчину заключили под стражу в мае 2023 года

04 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Силовики врываются в дом Виталия Манишина / Кадр: Baza

Появились кадры задержания предполагаемого "политеховского" маньяка Виталия Манишина, которого обвиняют в убийстве 11 девушек и женщин. Видео опубликовала Baza.

На одной из записей показано, как силовики в касках и бронежилетах пробегают через двор и забегают в дом Манишина.

На другом видео можно заметить, что они прижали мужчину к стене и предупреждают о том, что сейчас в доме произведут обыск.

Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной в сентябре 1989 года. На допросах он сознался еще в десяти убийствах, в том числе тех, которые приписывали "политеховскому" маньяку.

3 июня 2024 года состоялось первое слушание по его делу. На суде Манишину продлили меру пресечения до 21 ноября. Первое полноценное заседание назначили на 17 июня – оно пройдет в закрытом режиме.