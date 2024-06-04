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Появилось видео задержания возможного "политеховского" маньяка Манишина

Мужчину заключили под стражу в мае 2023 года

04 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Силовики врываются в дом Виталия Манишина / Кадр: Baza
Силовики врываются в дом Виталия Манишина / Кадр: Baza

Появились кадры задержания предполагаемого "политеховского" маньяка Виталия Манишина, которого обвиняют в убийстве 11 девушек и женщин. Видео опубликовала Baza.

На одной из записей показано, как силовики в касках и бронежилетах пробегают через двор и забегают в дом Манишина.

На другом видео можно заметить, что они прижали мужчину к стене и предупреждают о том, что сейчас в доме произведут обыск.

Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной в сентябре 1989 года. На допросах он сознался еще в десяти убийствах, в том числе тех, которые приписывали "политеховскому" маньяку.

3 июня 2024 года состоялось первое слушание по его делу. На суде Манишину продлили меру пресечения до 21 ноября. Первое полноценное заседание назначили на 17 июня – оно пройдет в закрытом режиме.

Алтайский край громкое дело политеховский маньяк
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Комментарии 6

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Почему у

09:46:20 04-06-2024

В закрытом жалеете семью убийцы. Пожалейте изнасилованных и убитых девушек их родителей и родственников.

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Иван

09:59:26 04-06-2024

Кадр по ширине черным завуалирован... Зачем?

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Гость

10:13:47 04-06-2024

Иван (09:59:26 04-06-2024) Кадр по ширине черным завуалирован... Зачем? ... съемка телефоном в портретном режиме. Не надо делать из этого конспирологию

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Гость

10:16:47 04-06-2024

Иван (09:59:26 04-06-2024) Кадр по ширине черным завуалирован... Зачем? ... телефон вертикально снимал...

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Гость

12:31:52 04-06-2024

Как он удивительно спокоен! Только глазками хлопает...

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гость

12:44:09 04-06-2024

Гладко выбрит, налысо стрижен, взгляд отрешенный. Кто лично знаком с данным индивидом - он всегда так выглядит? У меня сложилось впечатление, что он месяц отсидел в СИЗО или КПЗ, а потом его привезли домой для следственных действий, до кучи и это видео сняли.

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