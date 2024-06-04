Как начали судить возможного барнаульского маньяка Манишина и почему процесс закрыли?
На суде Манишину продлили меру пресечения до 21 ноября 2024 года
04 июня 2024, 06:15, Антон Дегтярев
В Калманском районном суде 3 июня состоялось первое слушание по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина, которого обвиняют в убийствах 11 женщин и девушек. Как прошло заседание, которое, кстати, было открытым, – рассказывает и показывает amic.ru.
Манишину продлили меру пресечения?
Первое заседание в Калманском районном суде было посвящено продлению меры пресечения Виталию Манишину. В итоге суд продлил срок пребывания подсудимого в СИЗО на шесть месяцев, до 21 ноября 2024 года. Этот срок запросил прокурор. Он отметил, что обстоятельства по продлению меры пресечения "свою актуальность не утратили" и новых за последнее время не возникло.
"Манишин обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Он предпринимал попытки к сокрытию преступления, не имеет постоянного источника дохода. Полагаю, что, находясь на свободе, он может скрыться от суда, чтобы избежать наказания, а также будет иметь возможность вновь заниматься преступной деятельностью и иным образом воспрепятствовать производству по делу. Медицинских документов, свидетельствующих о невозможности содержания Манишина под стражей по состоянию здоровья, не представлено. При необходимости квалифицированная медпомощь может быть оказана в условиях изолятора", – объяснил свою позицию представитель стороны обвинения.
Сам Манишин на процессе не хотел "показываться" журналистам. Он стоял в капюшоне, наклонив голову, и отворачивался, чтобы скрыть лицо. На вопросы отвечал коротко, с предложенным прокурором продлением меры пресечения до 21 ноября 2024 года согласился. Поэтому адвокату также пришлось согласиться со стороной обвинения.
Почему процесс закрыли?
Государственный адвокат Манишина Лариса Ростовцева просила суд сделать заседание закрытым. Она аргументировала свою позицию тем, что участие журналистов в процессе вредит семье подозреваемого. По словам адвоката, представители СМИ "вторгаются в жизнь" жены Манишина, приезжают к их дому, заходят на его территорию без разрешения жильцов.
"Участие СМИ в процессе негативно отразится не только на подсудимом Манишине, но и на условиях жизни его семьи, его гражданской супруги, его приемных детей и внуков. Проживают они в сельской местности, где слухи распространяются очень быстро. Посредством интернета люди активно получают информацию. И в случае если СМИ будут публиковать информацию, это, несомненно, еще более усугубит ситуацию родственников Манишина. Поэтому мы категорически просим перейти в закрытый режим судебного заседания в целях обеспечения соблюдения ч. 2 ст. 241 УПК РФ", – объяснила свою позицию государственный адвокат.
Заседание 3 июня судья закрывать от журналистов не стала. А вот первое полноценное слушание по делу возможного "политеховского" маньяка состоится 17 июня уже в закрытом режиме, сказала судья. То есть журналисты попасть на него не смогут.
Как продвигается дело Манишина?
В СИЗО Манишин находится с мая 2023 года. Целый год ему продлевали меру пресечения в Октябрьском районном суде. В мае 2024-го дело передали в Калманский районный суд для рассмотрения по существу – именно в этом районе проживал Манишин и, по версии следствия, совершал убийства. Пожизненного наказания Манишин, вероятно, избежит, так как срок давности по делу давно прошел.
Напомним, Виталия Манишина задержали по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной 16 сентября 1989 года. С девушкой он проводил время в одной компании, затем остался с ней наедине, и больше Обидину никто не видел. На допросах Манишин сознался еще в десяти убийствах, в том числе в тех, которые приписывали "политеховскому" маньяку. В каких именно убийствах подозревается Манишин и кто мог стать его жертвами, можно прочитать здесь. А о том, к чему пришло следствие и как оно велось, – здесь.
06:53:10 04-06-2024
Вторгаются в личную жищнь содитеоьницы и её детей с внуками. А этот позор не смоешь. Теперь с этим жить им предстоит. Пусть спасибо скажут кровоаивце. Мне почему-то кажется достойным самому над ним учинить. Бедные родители.
07:47:39 04-06-2024
Гость (06:53:10 04-06-2024) Вторгаются в личную жищнь содитеоьницы и её детей с внуками.... А причём здесь сожительница, и приёмные дети, или у вас вместо мозгов осталась одна вата?
07:13:09 04-06-2024
Родителям убивших девочек. И вновь горе. Какие же мы жалостливые к зверю
Его нужно просто уничтожить.
09:04:28 04-06-2024
А какого было (07:13:09 04-06-2024) Родителям убивших девочек. И вновь горе. Какие же мы жалостливые к зверю
Его нужно просто уничтожить.... Есть сомнения в его виновности по делу о "политеховских" преступлениях. Скольких ещё нужно уничтожить ради твоей кровожадности? А заседания будут закрыты, чтобы не так торчали белые нитки обвинения... Хотя он играет в эту игру, безусловно, не на ровном месте.
09:44:24 04-06-2024
Гость (09:04:28 04-06-2024) Есть сомнения в его виновности по делу о "политеховских" пре... А труп девушки, похищенной у политеха, который был найден в 2023 году после его показаний? Или вы считаете, что этот труп был у полиции давно и они 23 года ждали на кого бы его повесить?
10:27:08 04-06-2024
Гость (09:44:24 04-06-2024) А труп девушки, похищенной у политеха, который был найден в 2023 году после его показаний?... О нём могли узнать от третьего лица. Кухня следствия порой не такая прямолинейная, как пытается казаться.
16:16:59 04-06-2024
наскоко я понял трупы прятал он в лесах возле своей деревни. И даже кто то это видел и позвонил но МВД значения не придало звонку что очень странно
а потом погибает обвиняемый и если он не виноват то откуда у него вещи и почему его опознали?
то что маньяк это маньяк верно но по видимому у него была куча помошников. Возможно из этой деревни. Возможно это были вообще групповые убийства то есть целая банда действовала
23:53:41 04-06-2024
Иа в 2007 году кака машина была у манишина? 8 или 9Жигули была? ????? Я много лет молчала сама не знаю почему ...