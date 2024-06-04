Как начали судить возможного барнаульского маньяка Манишина и почему процесс закрыли?

На суде Манишину продлили меру пресечения до 21 ноября 2024 года

04 июня 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Виталий Манишин в суде / Фото: Алина Богомолова

В Калманском районном суде 3 июня состоялось первое слушание по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина, которого обвиняют в убийствах 11 женщин и девушек. Как прошло заседание, которое, кстати, было открытым, – рассказывает и показывает amic.ru.

Манишину продлили меру пресечения?

Первое заседание в Калманском районном суде было посвящено продлению меры пресечения Виталию Манишину. В итоге суд продлил срок пребывания подсудимого в СИЗО на шесть месяцев, до 21 ноября 2024 года. Этот срок запросил прокурор. Он отметил, что обстоятельства по продлению меры пресечения "свою актуальность не утратили" и новых за последнее время не возникло.

"Манишин обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Он предпринимал попытки к сокрытию преступления, не имеет постоянного источника дохода. Полагаю, что, находясь на свободе, он может скрыться от суда, чтобы избежать наказания, а также будет иметь возможность вновь заниматься преступной деятельностью и иным образом воспрепятствовать производству по делу. Медицинских документов, свидетельствующих о невозможности содержания Манишина под стражей по состоянию здоровья, не представлено. При необходимости квалифицированная медпомощь может быть оказана в условиях изолятора", – объяснил свою позицию представитель стороны обвинения.

Сам Манишин на процессе не хотел "показываться" журналистам. Он стоял в капюшоне, наклонив голову, и отворачивался, чтобы скрыть лицо. На вопросы отвечал коротко, с предложенным прокурором продлением меры пресечения до 21 ноября 2024 года согласился. Поэтому адвокату также пришлось согласиться со стороной обвинения.

Заседание по избранию меры пресечения для Виталия Манишина / Фото: Алина Богомолова

Почему процесс закрыли?

Государственный адвокат Манишина Лариса Ростовцева просила суд сделать заседание закрытым. Она аргументировала свою позицию тем, что участие журналистов в процессе вредит семье подозреваемого. По словам адвоката, представители СМИ "вторгаются в жизнь" жены Манишина, приезжают к их дому, заходят на его территорию без разрешения жильцов.

"Участие СМИ в процессе негативно отразится не только на подсудимом Манишине, но и на условиях жизни его семьи, его гражданской супруги, его приемных детей и внуков. Проживают они в сельской местности, где слухи распространяются очень быстро. Посредством интернета люди активно получают информацию. И в случае если СМИ будут публиковать информацию, это, несомненно, еще более усугубит ситуацию родственников Манишина. Поэтому мы категорически просим перейти в закрытый режим судебного заседания в целях обеспечения соблюдения ч. 2 ст. 241 УПК РФ", – объяснила свою позицию государственный адвокат.

Заседание 3 июня судья закрывать от журналистов не стала. А вот первое полноценное слушание по делу возможного "политеховского" маньяка состоится 17 июня уже в закрытом режиме, сказала судья. То есть журналисты попасть на него не смогут.

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Как продвигается дело Манишина?

В СИЗО Манишин находится с мая 2023 года. Целый год ему продлевали меру пресечения в Октябрьском районном суде. В мае 2024-го дело передали в Калманский районный суд для рассмотрения по существу – именно в этом районе проживал Манишин и, по версии следствия, совершал убийства. Пожизненного наказания Манишин, вероятно, избежит, так как срок давности по делу давно прошел.

Напомним, Виталия Манишина задержали по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной 16 сентября 1989 года. С девушкой он проводил время в одной компании, затем остался с ней наедине, и больше Обидину никто не видел. На допросах Манишин сознался еще в десяти убийствах, в том числе в тех, которые приписывали "политеховскому" маньяку. В каких именно убийствах подозревается Манишин и кто мог стать его жертвами, можно прочитать здесь. А о том, к чему пришло следствие и как оно велось, – здесь.