Пожар из-за неосторожного обращения с огнем произошел под Бийском
Тушили огонь 20 человек личного состава МЧС
09 июля 2024, 19:10, ИА Амител
Фото с места пожара / ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пожар произошел в частном доме в селе Первомайском под Бийском. Об этом рассказали в региональном МЧС.
На месте работали 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет.
Отмечается, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
Пожарные напомнили, что нужно иметь дома извещатель. Он поможет избежать трагедии.
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