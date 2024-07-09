Пожар из-за неосторожного обращения с огнем произошел под Бийском

Тушили огонь 20 человек личного состава МЧС

09 июля 2024, 19:10, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар произошел в частном доме в селе Первомайском под Бийском. Об этом рассказали в региональном МЧС.

На месте работали 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет.

Отмечается, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Пожарные напомнили, что нужно иметь дома извещатель. Он поможет избежать трагедии.