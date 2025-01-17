Пожар на 500 "квадратах" потушили в алтайском селе

Причины произошедшего выясняют

17 января 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В селе Устьянка Бурлинского района потушили крупный пожар в административном здании, сообщили в МЧС региона.

В службу спасения о происшествии очевидцы доложили в 04:54.

На месте работали 5 машин и 11 пожарных. Огонь потушили на площади около 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причину произошедшего установят органы дознания.