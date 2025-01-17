Пожар на 500 "квадратах" потушили в алтайском селе
Причины произошедшего выясняют
17 января 2025, 16:30, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В селе Устьянка Бурлинского района потушили крупный пожар в административном здании, сообщили в МЧС региона.
В службу спасения о происшествии очевидцы доложили в 04:54.
На месте работали 5 машин и 11 пожарных. Огонь потушили на площади около 500 квадратных метров. Пострадавших нет.
Причину произошедшего установят органы дознания.
17:06:49 17-01-2025
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