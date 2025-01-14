В Барнауле при пожаре в жилом доме едва не погибла пожилая женщина

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем

14 января 2025, 20:23, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле в частном жилом доме на улице Паровозной произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание началось в подвальном помещении – на площади 30 "квадратов" горели личные вещи.

"Звеном газодымозащитной службы спасена пожилая женщина, которая не могла покинуть опасную зону самостоятельно", – рассказали в МЧС.

В ликвидации пожара участвовали 14 человек личного состава и три единицы техники. Обошлось без погибших и пострадавших.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.