Пожар на крыше барнаульской многоэтажки ликвидировали
Из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, в том числе пятеро детей
30 мая 2023, 21:07, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Открытое горение битума и рубероида на крыше дома на улице Юрина в центре Барнаула ликвидировали. Снимки с места происшествия публикует пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Напомним, что огонь вспыхнул вечером – amic.ru публиковал снимки с большой высоты. Как заявили в МЧС, на площади 40 квадратных метров загорелся битум – там проводился ремонт.
Из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, в том числе пятеро детей. Причина возгорания устанавливается.
08:49:24 31-05-2023
на улице Юрина в центре Барнаула --- С какого времени Юрина, да еще и 202 стала ЦЕНТРОМ Барнаула???)))