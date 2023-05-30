Пожар на крыше барнаульской многоэтажки ликвидировали

Из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, в том числе пятеро детей

30 мая 2023, 21:07, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Открытое горение битума и рубероида на крыше дома на улице Юрина в центре Барнаула ликвидировали. Снимки с места происшествия публикует пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Напомним, что огонь вспыхнул вечером – amic.ru публиковал снимки с большой высоты. Как заявили в МЧС, на площади 40 квадратных метров загорелся битум – там проводился ремонт.

Из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, в том числе пятеро детей. Причина возгорания устанавливается.