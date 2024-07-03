Пожар на складе сельхозпродукции потушили в Барнауле
Огонь распространился по площади 20 квадратных метров
03 июля 2024, 13:45, ИА Амител
Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар произошел на складе сельхозпродукции в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.
К моменту прибытия спасателей дым шел из ангара на улице Энергетиков. Пламя удалось быстро остановить, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
На месте работали шесть машин и 21 человек личного состава.
Пострадавших нет. Причины возникновения пожара установят эксперты.
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