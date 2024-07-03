Пожар произошел в барнаульском парке "Лесная сказка"
Обошлось без пострадавших
03 июля 2024, 08:17, ИА Амител
Пожар в "Лесной сказке" / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле потушили пожар в одноэтажной хозяйственной постройке на территории парка "Лесная сказка", сообщили в МЧС Алтайского края.
Спасателей вызвали 3 июля в первом часу ночи.
На место прибыли восемь специалистов на двух пожарных машинах и оперативно ликвидировали возгорание на площади порядка 30 "квадратов".
"В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается", – отмечают в ведомстве.
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