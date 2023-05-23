Пожар в Алтайском крае перекинулся на заповедник в Казахстане

На тушение лесного пожара направлены все силы и средства

23 мая 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Казахстане тушат лесной пожар в государственном природном резервате "Семей орманы" в Абайской области, сообщает ТАСС.

22 мая на территории Алтайского края РФ вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию Казахстана.

"По состоянию на 22:50 предварительная площадь пожара составляет 70 га", – рассказали в администрации области.

На тушение лесного пожара направлены все силы и средства. По данным на утро 23 мая, угрозы населённым пунктам нет, однако все службы готовы к эвакуации.