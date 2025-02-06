Пожар на площади 150 "квадратов" потушили в жилом доме в Заринске

На месте работали 17 специалистов

06 февраля 2025, 22:22, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Заринске в переулке Пионерском ликвидировали пожар в двухквартирном жилом доме.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

На месте работали 17 специалистов, которые сформировали четыре звена газодымозащитной службы. Для тушения пожара было также задействовано четыре единицы специальной техники.

"В ходе тушения пожара эвакуировано два газовых баллона", – отметили в МЧС.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.