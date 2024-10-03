Пожар полностью уничтожил театр музкомедии в Хабаровске

Открытый огонь потушили, но проливать конструкции будут до вечера

03 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Уничтоженный театр в Хабаровске / Фото: Amur Mash

Здание театра музкомедии полностью уничтожено огнем в Хабаровске. Это подтвердили власти региона.

По данным телеграм-канала Amur Mash, пожарная сигнализация сработала не сразу, потому что огонь вспыхнул сначала на территории, а уже после перекинулся на здание.

Отмечается, что артистов в этот момент внутри не было. Труппа находится на гастролях, а в самом театре был только технический персонал.

Территорию вокруг театра оцепили. Пожарные уже потушили открытый огонь, но проливать конструкции будут до вечера.