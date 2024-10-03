Пожар полностью уничтожил театр музкомедии в Хабаровске
Открытый огонь потушили, но проливать конструкции будут до вечера
03 октября 2024, 10:30, ИА Амител
Уничтоженный театр в Хабаровске / Фото: Amur Mash
Здание театра музкомедии полностью уничтожено огнем в Хабаровске. Это подтвердили власти региона.
По данным телеграм-канала Amur Mash, пожарная сигнализация сработала не сразу, потому что огонь вспыхнул сначала на территории, а уже после перекинулся на здание.
Отмечается, что артистов в этот момент внутри не было. Труппа находится на гастролях, а в самом театре был только технический персонал.
Территорию вокруг театра оцепили. Пожарные уже потушили открытый огонь, но проливать конструкции будут до вечера.
10:39:10 03-10-2024
Артисты погорелого театра...
11:11:40 03-10-2024
Отмечается, что артистов в этот момент внутри не было. Труппа находится на гастролях, а в самом театре был только технический персонал.
Вчера была новость, что Барнаульская театральная труппа поехала на гастроли в Хабаровск, а Хабаровская театральная труппа поехала с гастролями в Барнаул. Поди наши приехали и приезд с размахом отметили?
12:03:24 03-10-2024
Гость (10:39:10 03-10-2024) Артисты погорелого театра...... Это история города, а вы пишите очередную глупость
12:04:44 03-10-2024
Это история города и очень красивый и уютный театр, в который люди ходили семьями.
14:46:14 03-10-2024
Ирина (12:04:44 03-10-2024) Это история города и очень красивый и уютный театр, в которы... Был