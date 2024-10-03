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Пожар полностью уничтожил театр музкомедии в Хабаровске

Открытый огонь потушили, но проливать конструкции будут до вечера

03 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Уничтоженный театр в Хабаровске / Фото: Amur Mash
Уничтоженный театр в Хабаровске / Фото: Amur Mash

Здание театра музкомедии полностью уничтожено огнем в Хабаровске. Это подтвердили власти региона. 

По данным телеграм-канала Amur Mash, пожарная сигнализация сработала не сразу, потому что огонь вспыхнул сначала на территории, а уже после перекинулся на здание.

Отмечается, что артистов в этот момент внутри не было. Труппа находится на гастролях, а в самом театре был только технический персонал. 

Территорию вокруг театра оцепили. Пожарные уже потушили открытый огонь, но проливать конструкции будут до вечера.

Пожары

Комментарии 5

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Гость

10:39:10 03-10-2024

Артисты погорелого театра...

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Гость

11:11:40 03-10-2024

Отмечается, что артистов в этот момент внутри не было. Труппа находится на гастролях, а в самом театре был только технический персонал.

Вчера была новость, что Барнаульская театральная труппа поехала на гастроли в Хабаровск, а Хабаровская театральная труппа поехала с гастролями в Барнаул. Поди наши приехали и приезд с размахом отметили?

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Гость

12:03:24 03-10-2024

Гость (10:39:10 03-10-2024) Артисты погорелого театра...... Это история города, а вы пишите очередную глупость

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Ирина

12:04:44 03-10-2024

Это история города и очень красивый и уютный театр, в который люди ходили семьями.

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Гость

14:46:14 03-10-2024

Ирина (12:04:44 03-10-2024) Это история города и очень красивый и уютный театр, в которы... Был

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