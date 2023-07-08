Пожар потушили в частном доме в Барнауле
Инцидент случился ночью на улице Куликовской
08 июля 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле ночью 8 июля потушили пожар в частном доме, сообщили в краевом ГУ МЧС.
Инцидент случился на улице Куликовской. Пройденная огнем площадь составила 100 "квадратов". На месте работали 12 человек на трех единицах техники.
Пострадавших нет. Причину устанавливают.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае в период с 8 по 10 июля местами сохранится высокая пожароопасность.
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