Пожар потушили в многоэтажном доме в центре Барнаула

Пострадавших нет

15 октября 2024, 09:30, ИА Амител

Огонь / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 14 октября произошел пожар в многоэтажке на улице Партизанской, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в квартире на втором этаже. Его потушили на площади 15 квадратных метров.

На месте работали 14 специалистов и три автоцистерны. Погибших и пострадавших нет.

По какому именно адресу произошел пожар, в ведомстве не уточнили.

Всего за 14 октября в Алтайском крае ликвидировали 17 возгораний, 11 из них – в жилом секторе. В Барнауле в общей сложности потушили четыре пожара.