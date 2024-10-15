Пожар потушили в многоэтажном доме в центре Барнаула
Пострадавших нет
15 октября 2024, 09:30, ИА Амител
Огонь / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле 14 октября произошел пожар в многоэтажке на улице Партизанской, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось в квартире на втором этаже. Его потушили на площади 15 квадратных метров.
На месте работали 14 специалистов и три автоцистерны. Погибших и пострадавших нет.
По какому именно адресу произошел пожар, в ведомстве не уточнили.
Всего за 14 октября в Алтайском крае ликвидировали 17 возгораний, 11 из них – в жилом секторе. В Барнауле в общей сложности потушили четыре пожара.
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