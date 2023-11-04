Пожар потушили в жилой пятиэтажке в Барнауле

Погибших и пострадавших нет

04 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле потушили пожар на балконе жилой пятиэтажки по улице Малахова. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

В ведомстве не назвали точный адрес, где случился инцидент, но отметили, что прибывшие на вызов спасатели оперативно разобрались с огнем. Пройденная им площадь составила около трех "квадратов" – горели вещи и обшивка. На свежий воздух было эвакуировано пять человек, погибших и пострадавших нет.

"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщили, что за минувшие сутки в Алтайском крае потушили 20 пожаров. Половина из них пришлась на жилой сектор.