20 пожаров потушили в Алтайском крае за сутки

Половина из этого числа пришлась на жилой сектор

04 ноября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за сутки 3 ноября потушили 20 пожаров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"Ликвидировано 20 пожаров, 10 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 4 пожара", – рассказали в ведомстве.

Накануне в Алтайском крае потушили три возгорания: в многоэтажке по улице Гущина Барнаула, в нежилой двухэтажке в Затоне и в частном доме в селе Октябрьском.