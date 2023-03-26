Всего в тушении принимали участие 17 человек личного состава

26 марта 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Пожар произошёл на алтайской турбазе "Юность" 25 марта. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС.

К моменту приезда пожарных огонь распространился на второй этаж и крышу здания. Пламя могло перекинуться на другие постройки.

Всего в тушении принимали участие 17 человек личного состава и пять единиц техники. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Барнауле загорелся торговый павильон на остановке.