Пожар произошёл на алтайской турбазе "Юность"
Всего в тушении принимали участие 17 человек личного состава
26 марта 2023, 15:17, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Пожар произошёл на алтайской турбазе "Юность" 25 марта. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС.
К моменту приезда пожарных огонь распространился на второй этаж и крышу здания. Пламя могло перекинуться на другие постройки.
Всего в тушении принимали участие 17 человек личного состава и пять единиц техники. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Барнауле загорелся торговый павильон на остановке.
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