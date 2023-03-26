Местные жители отметили, что магазинчик работал здесь очень давно

26 марта 2023, 12:12, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Торговый павильон сгорел на остановке в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Возгорание произошло на остановке Ломоносова по улице Аванесова. Причина возгорания пока неизвестна.

Огонь уничтожил внутреннюю часть магазина, который, по словам местных жителей, работал здесь очень давно.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке пьяный пассажир попытался поджечь троллейбус после того как понял, что сел не на тот маршрут.