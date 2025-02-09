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Пожар произошел на маслосыродельном заводе в Алтайском крае

Пожарные продолжают проливку и разбор конструкций

09 февраля 2025, 11:58, ИА Амител

Пожар на маслосырзаводе / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар на маслосырзаводе / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел на территории Романовского маслосыродельного завода. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на данный момент открытое горение ликвидировано.

Пожарные продолжают проливку и разбор конструкций. Предварительная причина возгорания – замыкание из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

Возгорание локализовали на площади 280 "квадратов". На месте продолжают работу пять автоцистерн и 15 человек личного состава.

Алтайский край Пожары

Комментарии 2

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Гость

19:06:08 09-02-2025

Бумеранг прилетел, за ценник и качество ?

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Гость

20:31:14 09-02-2025

Гость (19:06:08 09-02-2025) Бумеранг прилетел, за ценник и качество ?... думаете, теперь-то подешевеет?..

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