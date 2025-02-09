Пожар произошел на маслосыродельном заводе в Алтайском крае
Пожарные продолжают проливку и разбор конструкций
09 февраля 2025, 11:58, ИА Амител
Пожар на маслосырзаводе / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар произошел на территории Романовского маслосыродельного завода. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на данный момент открытое горение ликвидировано.
Пожарные продолжают проливку и разбор конструкций. Предварительная причина возгорания – замыкание из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.
Возгорание локализовали на площади 280 "квадратов". На месте продолжают работу пять автоцистерн и 15 человек личного состава.
19:06:08 09-02-2025
Бумеранг прилетел, за ценник и качество ?
20:31:14 09-02-2025
Гость (19:06:08 09-02-2025) Бумеранг прилетел, за ценник и качество ?... думаете, теперь-то подешевеет?..