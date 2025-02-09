Пожар произошел на маслосыродельном заводе в Алтайском крае

Пожарные продолжают проливку и разбор конструкций

09 февраля 2025, 11:58, ИА Амител

Пожар на маслосырзаводе / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел на территории Романовского маслосыродельного завода. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на данный момент открытое горение ликвидировано.

Пожарные продолжают проливку и разбор конструкций. Предварительная причина возгорания – замыкание из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

Возгорание локализовали на площади 280 "квадратов". На месте продолжают работу пять автоцистерн и 15 человек личного состава.