В Москве загорелось здание, внутри которого находились десятки детей

Удалось спасти более ста человек, однако внутри по-прежнему могут находиться люди

08 февраля 2025, 22:40, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Telegram-канал Shot

В Москве загорелось здание бывшего электрозавода, где расположены студии и творческие мастерские. Как сообщили ТАСС в столичном управлении МЧС, с третьего и четвертого этажей идет густой черный дым.

Пожару был присвоен второй ранг сложности, позже его повысили до третьего, а затем – до четвертого. Для спасения людей на место направлены дополнительные пожарно-спасательные силы, развернуты подъемники.

По данным Telegram-канала Shot, из здания спасли минимум 170 человек: 120 эвакуировались самостоятельно, 50 были спасены.

"На пятом этаже находится студия танцев, где, предположительно, заблокированы дети. Площадь возгорания – около 100 квадратных метров", – сказано в публикации Mash.

Shot сообщает, что число пострадавших выросло до 20 человек. Некоторые люди, находившиеся в здании, сумели эвакуироваться, однако надышались угарным газом. Часть из них обратились в больницу самостоятельно, часть – уехали на скорой помощи.

Пострадавших осматривают, решается вопрос о госпитализации. Спасатели продолжают ликвидацию пожара.