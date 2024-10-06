НОВОСТИПроисшествия

Пожар произошел на территории строящегося ЖК в Барнауле

На месте работали две машины МЧС

06 октября 2024, 12:50, ИА Амител

Пожар у ЖК "Шервуд" / Фото: сообщество "Город Барнаул"
Пожар у ЖК "Шервуд" / Фото: сообщество "Город Барнаул"

Пожар произошел на территории строящегося ЖК "Шервуд" в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Город Барнаул".

Огонь разгорелся у одного из зданий. Что именно горело – неизвестно.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте работали две машины МЧС, восемь человек личного состава и одно звено газодымозащитной службы.

Подробности инцидента не сообщаются.

Барнаул Пожары

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

17:06:38 06-10-2024

а рядом там дом еще не упал от этой стройки? еще в начале к них все стены и окна потрескались, кошмар же. илитная илита живет на стройке в шуме и землетряске постоянной

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров