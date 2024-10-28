Пожар произошел на территории женского монастыря в Алтайском крае

Предварительная причина возгорания – неправильный монтаж электрооборудования

28 октября 2024, 16:47, ИА Амител

Огонь / Фото: unsplash.com / Kenny Eliason

На территории женского монастыря в Первомайском районе вспыхнул пожар, сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Вечером 27 октября на территории Иоанно-Предтеченского женского монастыря загорелась баня.

Возгорание быстро ликвидировали пожарные. В ходе происшествия никто не пострадал. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.