Пожар произошел в 101-й школе в Барнауле

Горел мусор в туалете

16 октября 2024, 17:40, ИА Амител

Пожар в школе / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар произошел в туалете барнаульской школы № 101 на улице 50 лет СССР. Об этом рассказали в региональном МЧС.

К моменту прибытия спасателей шло задымление на втором этаже. Отмечается, что горел мусор в туалете.

Возгорание ликвидировали на площади два квадратных метра.

На место происшествия были направлены силы и средства первого пожарно-спасательного отряда: 9 единиц техники, 43 человека личного состава.

Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.