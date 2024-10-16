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Пожар произошел в 101-й школе в Барнауле

Горел мусор в туалете

16 октября 2024, 17:40, ИА Амител

Пожар в школе / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар произошел в туалете барнаульской школы № 101 на улице 50 лет СССР. Об этом рассказали в региональном МЧС.

К моменту прибытия спасателей шло задымление на втором этаже. Отмечается, что горел мусор в туалете. 

Возгорание ликвидировали на площади два квадратных метра.

На место происшествия были направлены силы и средства первого пожарно-спасательного отряда: 9 единиц техники, 43 человека личного состава. 

Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Барнаул Пожары

Комментарии 3

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Светлана

17:48:58 16-10-2024

Спрашивается вопрос: каким образом огонь появился вообще в туалете? Курили??

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гость

22:55:53 16-10-2024

Светлана (17:48:58 16-10-2024) Спрашивается вопрос: каким образом огонь появился вообще в т... Че сразу курили? мож опыты проводили )

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Элен без ребят

23:36:40 16-10-2024

Светлана (17:48:58 16-10-2024) Спрашивается вопрос: каким образом огонь появился вообще в т... купили или малолетние дебилы специально подожгли мусор, чтобы уроки сорвать.

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