Пожар произошел в 101-й школе в Барнауле
Горел мусор в туалете
16 октября 2024, 17:40, ИА Амител
Пожар в школе / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пожар произошел в туалете барнаульской школы № 101 на улице 50 лет СССР. Об этом рассказали в региональном МЧС.
К моменту прибытия спасателей шло задымление на втором этаже. Отмечается, что горел мусор в туалете.
Возгорание ликвидировали на площади два квадратных метра.
На место происшествия были направлены силы и средства первого пожарно-спасательного отряда: 9 единиц техники, 43 человека личного состава.
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
17:48:58 16-10-2024
Спрашивается вопрос: каким образом огонь появился вообще в туалете? Курили??
22:55:53 16-10-2024
Светлана (17:48:58 16-10-2024) Спрашивается вопрос: каким образом огонь появился вообще в т... Че сразу курили? мож опыты проводили )
23:36:40 16-10-2024
Светлана (17:48:58 16-10-2024) Спрашивается вопрос: каким образом огонь появился вообще в т... купили или малолетние дебилы специально подожгли мусор, чтобы уроки сорвать.