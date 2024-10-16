В Барнауле произошел пожар на складе с деревянными поддонами и макулатурой
С огнем боролись 27 человек и 7 единиц техники
16 октября 2024, 11:15, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле пожарные потушили горящий склад на проспекте Космонавтов, сообщили в МЧС Алтайского края.
В помещении горели деревянные поддоны, пустая тара и тюки с макулатурой. Огонь потушили на площади 150 "квадратов".
На месте работало 27 человек личного состава и 7 единиц техники. Пострадавших нет. Причину случившегося выясняют.
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