В Барнауле произошел пожар на складе с деревянными поддонами и макулатурой

С огнем боролись 27 человек и 7 единиц техники

16 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле пожарные потушили горящий склад на проспекте Космонавтов, сообщили в МЧС Алтайского края.

В помещении горели деревянные поддоны, пустая тара и тюки с макулатурой. Огонь потушили на площади 150 "квадратов".

На месте работало 27 человек личного состава и 7 единиц техники. Пострадавших нет. Причину случившегося выясняют.