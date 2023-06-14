Пожар произошел в барнаульской девятиэтажке

В одной из квартир горели вещи и мебель

14 июня 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле вечером 13 июня потушили пожар в жилой девятиэтажке на Павловском тракте, сообщили в ГУ МЧС Алтайского края.

В ведомстве не назвали точный адрес, но в местных пабликах пишут, что это дом № 76а. Там в квартире на пятом этаже горели мебель и личные вещи.

Прибывшие на вызов пожарные вывели из опасной зоны четырех человек, еще 26 эвакуировались самостоятельно.

Огонь на площади 10 кв. м оперативно ликвидировали. Работали на месте 13 спасателей на четырех единицах техники. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.