Пожар произошел в барнаульской девятиэтажке
В одной из квартир горели вещи и мебель
14 июня 2023, 07:35, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле вечером 13 июня потушили пожар в жилой девятиэтажке на Павловском тракте, сообщили в ГУ МЧС Алтайского края.
В ведомстве не назвали точный адрес, но в местных пабликах пишут, что это дом № 76а. Там в квартире на пятом этаже горели мебель и личные вещи.
Прибывшие на вызов пожарные вывели из опасной зоны четырех человек, еще 26 эвакуировались самостоятельно.
Огонь на площади 10 кв. м оперативно ликвидировали. Работали на месте 13 спасателей на четырех единицах техники. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.
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