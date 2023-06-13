Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Алтайском крае с 14 по 16 июня

Жителей призывают быть осторожнее с огнем

13 июня 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 14 по 16 июня местами сохранится максимальная, чрезвычайная пожароопасность 5 класса, сообщили в МЧС региона.

В ведомстве пояснили, что из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды возможно увеличение количества пожаров.

Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на природе, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сказала, что Алтайский край на сегодня – один из самых пожароопасных регионов России.