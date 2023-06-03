Пожар в бане едва не уничтожил жилой дом в Алтайском крае

Пламя успели потушить

03 июня 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: УГОЧС И ПБ Алтайского края

Пожар в бане едва не уничтожил жилой дом в Залесовском районе, сообщили в УГОЧС и ПБ Алтайского края.

Инцидент случился вечером 1 июня в одном из дворов в селе Черёмушкино. К прибытию пожарных постройка полыхала по всей площади, частично обвалилась кровля, а в доме напротив полопались стёкла.

Тем не менее пожар удалось ликвидировать, не допустив повреждения жилища. Предварительной причиной пожара называют нарушение правил безопасности при использовании печи.

Напомним, в ряде районов Алтайского крае по 5 июня сохраняется самый высокий – 5 класс пожароопасности.