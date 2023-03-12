Пожар произошёл в частном доме в Барнауле

На тушении работали пять единиц спецтехники

12 марта 2023, 17:10, ИА Амител

Кадр из видео

Частный дом загорелся 12 марта в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Возгорание началось на улице Гущина. Огонь охватил крышу здания.

На месте работали пять единиц спецтехники. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Славгороде спасатели эвакуировали одного человека при пожаре в квартире на улице 1-й Вокзальной.