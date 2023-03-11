Женщину спасли при пожаре в алтайском городе

Пострадавших нет

11 марта 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Славгороде спасатели эвакуировали одного человека при пожаре в квартире, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент случился 10 марта на втором этаже пятиэтажного дома на улице 1-й Вокзальной.

"По автолестнице спасена женщина, ещё пятеро человек самостоятельно эвакуировались", – говорится в сообщении.

Пламя потушили на площади не более шести квадратных метров. Пострадавших нет.