Пожар произошел в промышленном здании в Барнауле

На месте работают больше 30 человек

27 августа 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожарные в Барнауле работают над тушением промышленного здания. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло в помещении на улице Силикатная. Огонь локализовали на площади в 50 квадратных метров.

На месте происшествия работают более 30 пожарных, а также пять автоцистерн.

Отмечается, что люди смогли эвакуироваться из здания самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет.