Пожар произошел в промышленном здании в Барнауле
На месте работают больше 30 человек
27 августа 2023, 13:20, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожарные в Барнауле работают над тушением промышленного здания. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Возгорание произошло в помещении на улице Силикатная. Огонь локализовали на площади в 50 квадратных метров.
На месте происшествия работают более 30 пожарных, а также пять автоцистерн.
Отмечается, что люди смогли эвакуироваться из здания самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет.
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