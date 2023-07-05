Пожар произошел в районе проспекта Ленина в Барнауле
Подробности выясняются
05 июля 2023, 17:02, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Очевидцы сообщают о пожаре, который произошел в районе проспекта Ленина в Барнауле. Кадры дыма, который поднимается, предположительно, из гаражей, опубликовал паблик "Инцидент Барнаул".
По словам участника сообщества, пожар разгорелся за зданием "Альфа-банка" на Ленина, 105. Подробности выясняются.
Напомним, 2 июля в селе Озерки Алтайского края сгорел жилой дом. К моменту прибытия пожарных открытым огнем горел дом и надворные постройки. В результате происшествия никто не пострадал.
17:22:07 05-07-2023
"Альфа-Банк" - Ленина 106.
17:43:32 05-07-2023
Частный гараж горел. Всё давно потушено.