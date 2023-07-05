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Пожар произошел в районе проспекта Ленина в Барнауле

Подробности выясняются

05 июля 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидцы сообщают о пожаре, который произошел в районе проспекта Ленина в Барнауле. Кадры дыма, который поднимается, предположительно, из гаражей, опубликовал паблик "Инцидент Барнаул".

По словам участника сообщества, пожар разгорелся за зданием "Альфа-банка" на Ленина, 105. Подробности выясняются. 

Напомним, 2 июля в селе Озерки Алтайского края сгорел жилой дом. К моменту прибытия пожарных открытым огнем горел дом и надворные постройки. В результате происшествия никто не пострадал.

Барнаул Пожары

Комментарии 2

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Гость

17:22:07 05-07-2023

"Альфа-Банк" - Ленина 106.

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Гость

17:43:32 05-07-2023

Частный гараж горел. Всё давно потушено.

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