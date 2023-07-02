Жилой дом сгорел в алтайском селе

На соседнем участке от температуры поплавился сайдинг

02 июля 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Озерки Алтайского края сгорел жилой дом. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

К моменту прибытия пожарных открытым огнем горел дом и надворные постройки. Потушить огонь удалось так, чтобы не допустить распространения на другие участки, но у соседей от температуры поплавился сайдинг.

Всего на месте пожара работали 6 единиц техники и 12 человек личного состава.

В результате происшествия никто не пострадал.