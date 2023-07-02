Жилой дом сгорел в алтайском селе
На соседнем участке от температуры поплавился сайдинг
02 июля 2023, 16:10, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В селе Озерки Алтайского края сгорел жилой дом. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
К моменту прибытия пожарных открытым огнем горел дом и надворные постройки. Потушить огонь удалось так, чтобы не допустить распространения на другие участки, но у соседей от температуры поплавился сайдинг.
Всего на месте пожара работали 6 единиц техники и 12 человек личного состава.
В результате происшествия никто не пострадал.
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